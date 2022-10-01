У Херсоні окупанти викрали трьох волонтерів, - поліція

У Херсоні російські окупанти викрали місцевих волонтерів, які протягом усього часу окупації допомагали городянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.

колаборантка закликає шкільних викладачів до співпраці з окупаційною загарбницькою владою та впроваджує стандарти освіти за освітніми програмами держави-агресора.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Окупанти зупинили автомобіль, його самого силоміць затримали і із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

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