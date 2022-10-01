В Херсоне оккупанты похитили трех волонтеров, - полиция

В Херсоне российские оккупанты похитили местных волонтеров, которые на протяжении всего времени оккупации помогали горожанам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.

олаборантка призывает школьных преподавателей к сотрудничеству с оккупационными захватническими властями и внедряет стандарты образования по образовательным программам государства-агрессора.

Напомним, сегодня стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

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