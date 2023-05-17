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В Херсоне раздаются взрывы

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Херсон, Среда 17 мая 2023 13:35
В Херсоне раздаются взрывы Фото: в Херсоне раздаются взрывы (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 17 мая, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские оккупанты ночью ударили па многоэтажке в Херсоне. В результате обстрела были разрушены два подъезда жилого дома.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что только за минувшие сутки оккупанты 79 раз обстреляли Херсонскую область.

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