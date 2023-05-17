В Херсоне раздаются взрывы
Фото: в Херсоне раздаются взрывы (иллюстрация/GettyImages)
В среду, 17 мая, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, российские оккупанты ночью ударили па многоэтажке в Херсоне. В результате обстрела были разрушены два подъезда жилого дома.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что только за минувшие сутки оккупанты 79 раз обстреляли Херсонскую область.
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