В среду, 17 мая, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении. Как сообщалось, российские оккупанты ночью ударили па многоэтажке в Херсоне. В результате обстрела были разрушены два подъезда жилого дома. Напомним, РБК-Украина писало о том, что только за минувшие сутки оккупанты 79 раз обстреляли Херсонскую область.