У Херсоні лунають вибухи

"У Херсоні чутно вибухи", - передають у мережі.

Зазначимо, що за минулу добу російські окупанти здійснили 79 обстрілів Херсонської області, випустивши 407 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по регіону. Зокрема, по Херсону ворог вдарив 9 разів.

Також стало відомо про чотирьох загиблих та одного пораненого через ворожі обстріли.

Додамо, що вчора путінські війська вдарили по середмістю Херсона, противник влучив у зупинку громадського транспорту.

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