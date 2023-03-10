В Херсоне раздаются взрывы

"В Херсоне слышны взрывы", - передают в сети.

Отметим, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 79 обстрелов Херсонской области, выпустив 407 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов" по региону. В частности, по Херсону враг ударил 9 раз.

Также стало известно о четырех погибших и одном раненом из-за вражеских обстрелов.

Добавим, что вчера путинские войска ударили по Херсону, противник попал в остановку общественного транспорта.

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