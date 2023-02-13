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У Херсоні лунають вибухи

Фото: у Херсоні знову повідомляють про вибухи 13 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 13 лютого, у Херсоні знову лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

За даними Херсонської ОВА, російські загарбники 42 рази обстріляли територію Херсонської області. Гатили з РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетний удар.

"Херсон російська армія обстрілювала 9 разів. Ворожі снаряди поцілили в складські приміщення, кіноконцертний зал, територію біля будівлі ОДА та житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Через обстріли за добу в Херсонської області загинули 3 людини, 1 житель області отримав поранення.

Як повідомлялося, в Херсоні в ніч на 13 лютого пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголосили.

Додамо, що окупанти цієї ночі активно обстрілювали Херсон. Зокрема, через російські обстріли пошкоджено залізницю. Тому сьогодні, 13 лютого, потяг із Києва, який мав прибути до Херсона, вирушить до Миколаєва.

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