В Херсоне раздаются взрывы

В понедельник, 13 февраля, в Херсоне снова раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
По данным Херсонской ОВА, российские захватчики 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. Били из РСЗО, минометов, танков, а также нанесли ракетный удар.
"Херсон российская армия обстреливала 9 раз. Вражеские снаряды попали в складские помещения, киноконцертный зал, территорию у здания ОГА и жилые дома", - говорится в сообщении.
Из-за обстрелов за сутки в Херсонской области погибли 3 человека, 1 житель области получил ранения.
Как сообщалось, в Херсоне в ночь на 13 февраля раздались взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.
Добавим, что оккупанты этой ночью активно обстреливали Херсон. В частности, из-за российских обстрелов повреждена железная дорога. Поэтому сегодня, 13 февраля, поезд из Киева, который должен был прибыть в Херсон, отправится в Николаев.
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