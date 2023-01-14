У Херсоні лунають гучні вибухи

У Херсоні сьогодні, 14 січня пролунали гучні вибухи. У місті та області не оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали і ЗМІ.

"У Херсоні чути сильні вибухи", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, за словами глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, російські війська 66 разів завдавали ударів по території області минулої доби.

Противник бив з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Сам же Херсон росіяни обстріляли за минулу добу 19 разів, ворожими снарядами пошкоджені житлові будинки.

Загалом внаслідок обстрілів росіян за минулу добу в області поранені троє людей.

Додамо, раніше військові пояснювали, російські окупанти обстрілюють Херсон та область задля психологічного тиску на мирне населення і військової мети у їхніх атаках немає.

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