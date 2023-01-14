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В Херсоне раздаются громкие взрывы

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Херсон, Суббота 14 января 2023 11:15
В Херсоне раздаются громкие взрывы Фото: в Херсоне раздаются громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне сегодня, 14 января раздались громкие взрывы. В городе и области не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и СМИ.

"В Херсоне слышны сильные взрывы", - пишут в сети.

Напомним, по словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, российские войска 66 раз наносили удары по территории области за прошедшие сутки.

Противник избивал из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Сам же Херсон россияне обстреляли за минувшие сутки 19 раз, вражескими снарядами повреждены жилые дома.

Всего в результате обстрелов россиян за минувшие сутки в области ранены три человека.

Добавим, ранее военные объясняли, российские оккупанты обстреливают Херсон и область ради психологического давления на мирное население и военной цели в их атаках нет.

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Херсон Херсонская область Взрыв
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