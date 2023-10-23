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В Херсоні ліквідували "підпілля" ФСБ РФ. Наводили ракети та авіабомби

Херсон, Понеділок 23 жовтня 2023 10:30
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В Херсоні ліквідували "підпілля" ФСБ РФ. Наводили ракети та авіабомби Фото: "підпілля" ФСБ РФ ліквідували у Херсоні ( facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ знешкодила антиукраїнське "підпілля". Його учасники наводили ракети та керовані авіабомби РФ на житлові будинки Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої в Херсоні нейтралізовано підпільний осередок російської ФСБ", - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, вдалось затримати всіх трьох учасників ворожої групи, що коригували артилерійські та ракетно-бомбові удари по місту.

Хто входив до "підпілля"

За даними слідства, організатором та керівником місцевого антиукраїнського підпілля був колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік ворога.

"Тоді він влаштувався "майстром" до окупаційної "Херсонської залізниці РФ", де проводив технологічні роботи для руху ешелонів з військовою технікою країни-агресора", - розповіли в СБУ.

Працюючи на загарбників, їхній поплічник потрапив у поле зору російської фсб, яка невдовзі завербувала його.

Після звільнення міста зрадник на деякий час "заліг на дно", але згодом вийшов на дистанційний зв’язок зі своїм "куратором" з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини і отримав від нього завдання.

За вказівкою агресора він створив власну групу інформаторів, до якої залучив двох проросійськи налаштованих мешканців обласного центру. Один із них під час захоплення міста брав участь у зйомках постановочних сюжетів для рупора Кремля – "РИА Новости".

Наслідки "роботи" зрадників

Після створення ворожої групи її учасники приступили до визначення координат компактної забудови та проживання громадян на території Херсона. Також їх цікавили основні пункти базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті та на його околицях. Отримані відомості передавали агресору через анонімні месенджери.

"Саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти вщент зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п’ять пошкодили. Унаслідок ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості", - додали в СБУ.

Справа "підпільників"

Наразі керівнику ворожої групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Два його спільники підозрюються за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Затримання зрадників у Херсоні

Нагадаємо, Херсон було деокуповано у листопаді 2022 року. З того часу СБУ постійно затримує зрадників, які перейшли на бік загарбників. Так, раніше СБУ в Херсоні затримала медсестру. Вона працювала на ФСБ та "зливала" ворогові персональні дані українських захисників.

Крім того, у травні правоохоронці викрили та затримали двох зрадників у Херсонській області. Вони планували втечу. Додамо, що з початку війни СБУ виявила понад 2 тис. зрадників, які пішли на держзраду і співпрацю з ворогом.

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Служба безпеки України ФСБ Херсон
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