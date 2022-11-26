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В Херсоні лікарі ставили окупантам неправдиві діагнози, щоб ті могли втекти з фронту, - WSJ

Фото: в Херсоні росіяни просили лікарів допомогти втекти з фронту (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під час окупації Херсону деякі російські військові звертались до місцевих лікарів з проханням виписати їм фейкові діагнози, щоб втікати з фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

Такі факти журналістам розповіло керівництво міської клінічної лікарні імені Афанасія та Ольги Тропіних. Після окупації головний лікар Леонід Реміга і інший персонал зберегли проукраїнську позицію і відмовлялися співпрацювати з окупантами, кажучи, що лікарня закрита на карантин через спалах коронавірусу. Не допомогли росіянам і спроби втертися в довіру Ремігі за допомогою ФСБ - ті пропонували будь-яку допомогу.

В червні Ремігу викликали до так званого міністра охорони здоров’я Херсонської області Вадима Ільмієва, який звинуватив головного лікаря медзакладу в антиросійській позиції. Після цього росіяни поставили керувати лікарнею головну медсестру Ларису Малету, а Ремігу хотіли заарештувати. Однак у того стався інсульт і його поклали на лікування.

Після цього Малета і Реміга домовились, що жінка нібито буде співпрацювати з окупантами, попередньо сказавши про це СБУ, щоб її не вважали колаборанткою. Однак в серпні Малета виїхала з Херсону, а Реміга втік з лікарні до одного із родичів.

В тому ж місяці в лікарню постійно приходили російські солдати і просили лікарів написати їм фейкові діагнози, щоб не йти на фронт.

"Один військовий сказав, що у нього проблеми з колінами, розповів завідувач травматологічного відділення Тропінки Андрій Кокшаров. Сканування показало, що нічого страшного, але солдат попросив доктора Кокшарова перебільшити. Доктор Кокшаров писав, що у нього артрит і йому потрібно піти з фронту. "Чим менше їх, тим краще", - сказав він. "Я був готовий виписати ці діагнози для всієї армії", - пише видання.

Нагадаємо, що у Херсоні проходить евакуація пацієнтів міських лікарень у зв'язку з постійними обстрілами російських окупантів.

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ХерсонВійна Росії проти України