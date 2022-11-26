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В Херсоне врачи ставили оккупантам ложные диагнозы, чтобы те могли сбежать с фронта, - WSJ

Фото: в Херсоне россияне просили врачей помочь скрыться с фронта (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во время оккупации Херсона некоторые российские военные обращались к местным врачам с просьбой выписать им фейковые диагнозы, чтобы убегать с фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Такие факты журналистам рассказало руководство городской клинической больницы имени Афанасия и Ольги Тропиных. После оккупации главврач Леонид Ремига и остальной персонал сохранили проукраинскую позицию и отказывались сотрудничать с оккупантами, говоря, что больница закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса. Не помогли россиянам и попытки втереться в доверие Ремиги с помощью ФСБ – те предлагали любую помощь.

В июне Ремигу вызвали к так называемому министру здравоохранения Херсонской области Вадиму Ильмиеву, который обвинил главного врача медучреждения в антироссийской позиции. После этого россияне поставили руководить больницей главную медсестру Ларису Малету, а Ремигу хотели арестовать. Однако у этого случился инсульт и его положили на лечение.

После этого Малета и Ремига договорились, что женщина будет сотрудничать с оккупантами, предварительно сказав об этом СБУ, чтобы ее не считали коллаборанткой. Однако в августе Малета уехала из Херсона, а Ремига скрылся из больницы к одному из родственников.

В том же месяце в больницу постоянно приходили российские солдаты и просили врачей написать им фейковые диагнозы, чтобы не идти на фронт.

"Один военный сказал, что у него проблемы с коленями, рассказал заведующий травматологическим отделением Тропинки Андрей Кокшаров. Сканирование показало, что ничего страшного, но солдат попросил доктора Кокшарова преувеличить. Доктор Кокшаров писал, что у него артрит и ему нужно уйти с фронта." Чем меньше их, тем лучше", - сказал он. "Я был готов выписать эти диагнозы для всей армии", - пишет издание.

Напомним, что в Херсоне проходит эвакуация пациентов городских больниц в связи с постоянными обстрелами российских оккупантов.

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