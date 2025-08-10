UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

В Херсоні з мікрорайону Корабел евакуювали вже понад 1500 людей, - МВА

Ілюстративне фото: Херсон потерпає від російських атак (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Херсоні триває евакуація з мікрорайону Корабел, який постійно перебуває під атаками російських окупантів. Наразі вже вивезено понад 1500 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанько.

За його словами, 10 серпня з Корабелу вивезли 29 жителів, в тому числі двох маломобільних мешканців району. Загалом з Корабелу вже евакуювали 1565 осіб, в тому числі 56 дітей та 152 маломобільні особи.

"Евакуйовані отримують підтримку з розселенням, допомогу в оформленні статусу ВПО та належних виплат. За бажанням, організовується безкоштовний переїзд до інших областей України", - запевнив Шанько.

Росіяни намагаються знищити міст на Корабел

Росіяни три дні поспіль завдавали ударів по Острівському мосту коригованими авіабомбами. Після першої атаки Херсонська обласна військова адміністрація опублікувала відео з наслідками. На ньому видно наскрізну пробоїну в дорожньому полотні.

Після російських атак на Острівський міст в Херсоні розширили зону евакуації. Обов'язковій евакуації підлягають сім'ї з дітьми в мікрорайонах Корабел, Янтарний-1, Янтарний-2, а також на всіх вулицях, що нижче до Дніпра.

В ЗМІ припускають, що росіяни б'ють по мосту та хочуть висадитися у Корабельному районі Херсона, щоб знову захопити місто. Однак у Силах оборони такий сценарій назвали малореальним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон