В Херсоне до конца мая заработает система оповещения

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой "Суспільне" , об этом сказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко на совместной пресс-конференции с главой ОВА Александром Прокудиным.

"Мы планируем полностью отрегулировать систему оповещения. До этого она не работала - были несоответствия по оборудованию. Сейчас есть дополнительное соглашение с организацией, которая ее усовершенствует и сможет все системы оповещения замкнуть на одну. До конца мая она заработает в Херсоне", - сообщил Мрочко.

Кроме того, системы оповещения собираются установить и в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения.

"Мы будем устанавливать в маленьких населенных пунктах хотя бы по одной системе оповещения, чтобы она работала и люди знали, когда нас обстреливают, потому что сейчас она не работает", - сказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.