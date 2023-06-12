У Херсоні хочуть продовжити комендантську годину для ліквідації наслідків підриву ГЕС

У Херсоні мають намір продовжити комендантську годину, щоб оперативно ліквідовувати наслідки підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Будемо ініціювати подовження комендантської години у Херсоні для того, щоб ми могли оперативно ліквідувати всі подальші наслідки підриву ГЕС, - заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Так, у Херсоні стрімко падає рівень води. Зʼявляються дахи автомобілів, дерева, металеві конструкції, сміття. Це треба швидко прибрати, тож до міста скерують додаткові сили комунальників з інших регіонів, а також спеціальну техніку.

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін повідомив, що на сьогодні не зафіксовано спалахів інфекційних захворювань.

Централізована вода відповідає нормам. Щоденно проводять відбір майже 150 проб води - питної та річкової. Проте мешканцям постраждалих громад не радять використовувати воду із криниць - необхідно проводити знезараження питної води.

При цьому купання у водоймах суворо заборонене.

Ситуація у Херсоні

Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях затопило. Рівень затоплення у Херсонській області знизився на 64 см, вода наразі на позначці 3 м 29 см.

При цьому у воду змило склади зброї росіян на лівому березі Херсонської області, тож ворожі боєприпаси та міни понесло течією до берегів.

У Силах оборони півдня українців закликають не прибирати узбережжя до перевірки вибухотехніків, адже можна наткнутися на вибухівку.

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