У Херсоні десятки будинків залишилися без опалення через ворожі обстріли

"ПП "Теплогенерація" вимушене тимчасово припинити теплопостачання в 17 багатоповерхових будинків мікрорайона "Північний" у зв'язку з пошкодженнями мережі, спричиненими ворожими обстрілами", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за першої можливості теплопостачання буде відновлено.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в результаті ворожого удару по Херсону загорілося складське приміщення.

Вчора у Херсоні сталася масштабна пожежа в одному з районів через удари окупантів.

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