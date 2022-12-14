В Херсоне десятки домов остались без отопления из-за вражеских обстрелов

Из-за повреждений сети в результате российских обстрелов в Херсоне десятки домов остались без отопления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский городской совет.
"ЧП "Теплогенерация" вынуждено временно прекратить теплоснабжение в 17 многоэтажных зданий микрорайона "Северный" в связи с повреждениями сети, вызванными вражескими обстрелами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при первой возможности теплоснабжение будет восстановлено.
Как сообщалось ранее, сегодня в результате вражеского удара по Херсону загорелось складское помещение.
Вчера в Херсоне произошел масштабный пожар в одном из районов из-за ударов оккупантов.
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