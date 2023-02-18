У Херсоні чують вибухи

У Херсоні сьогодні, 17 лютого чують вибухи. У цей час місті та області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

"У Херсоні чутно вибухи", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що російські загарбники за минулу добу 65 разів обстріляли Херсонську область. Зокрема, по Херсону вдарили 13 разів. Загалом одна людина через ворожі атаки загинула, а троє отримали поранення.

Додамо, що сьогодні ранок в Україні почався з ракетної атаки росіян. Всі деталі дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

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