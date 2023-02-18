В Херсоне сегодня, 17 февраля слышали взрывы. В это время городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

"В Херсоне слышны взрывы", - пишут в сети.

Напомним, что российские войска за прошедшие сутки 65 раз обстреляли Херсонскую область. В частности, по Херсону ударили 13 раз. В общей сложности один человек из-за вражеских атак погиб, а трое получили ранения.

Добавим, что сегодня утро в Украине началось с ракетной атаки россиян. Все детали узнайте в материале РБК-Украина.

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