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В Херсоне слышны взрывы

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Херсон, Суббота 18 февраля 2023 09:51
В Херсоне слышны взрывы Фото: в Херсоне слышны громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне сегодня, 17 февраля слышали взрывы. В это время городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

"В Херсоне слышны взрывы", - пишут в сети.

Напомним, что российские войска за прошедшие сутки 65 раз обстреляли Херсонскую область. В частности, по Херсону ударили 13 раз. В общей сложности один человек из-за вражеских атак погиб, а трое получили ранения.

Добавим, что сегодня утро в Украине началось с ракетной атаки россиян. Все детали узнайте в материале РБК-Украина.

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