У Херсоні чують гучні вибухи

"Читачі повідомляють, що у місті чути сильні вибухи, бережіть себе", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що вчора окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області були тимчасово відключені від електроживлення через російські обстріли.

Додамо, раніше військові пояснювали, російські окупанти обстрілюють Херсон та область задля психологічного тиску на мирне населення і військової мети у їхніх атаках немає.

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