UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні чують гучні вибухи

Фото: в Херсоні чують гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 15 січня лунають вибухи. Жителі повідомляють про досить гучні звуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та Telegram-канали.

"Читачі повідомляють, що у місті чути сильні вибухи, бережіть себе", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що вчора окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області були тимчасово відключені від електроживлення через російські обстріли.

Додамо, раніше військові пояснювали, російські окупанти обстрілюють Херсон та область задля психологічного тиску на мирне населення і військової мети у їхніх атаках немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонХерсонська областьОбстрілВибух