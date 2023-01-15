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У Херсоні чують гучні вибухи

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Херсон, Неділя 15 січня 2023 10:20
У Херсоні чують гучні вибухи Фото: в Херсоні чують гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсоні сьогодні, 15 січня лунають вибухи. Жителі повідомляють про досить гучні звуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та Telegram-канали.

"Читачі повідомляють, що у місті чути сильні вибухи, бережіть себе", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що вчора окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області були тимчасово відключені від електроживлення через російські обстріли.

Додамо, раніше військові пояснювали, російські окупанти обстрілюють Херсон та область задля психологічного тиску на мирне населення і військової мети у їхніх атаках немає.

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Херсон Херсонська область Обстріл Вибух
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