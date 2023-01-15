В Херсоне слышат громкие взрывы

В Херсоне сегодня, 15 января раздаются взрывы. Жители сообщают о громких звуках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и Telegram-каналы.

"Читатели сообщают, что в городе слышны сильные взрывы, берегите себя", - пишут в сети.

Напомним, что вчера отдельные микрорайоны Херсона и 35 населенных пунктов области были временно отключены от электропитания из-за российских обстрелов.

Добавим, ранее военные объясняли, что российские оккупанты обстреливают Херсон и область ради психологического давления на мирное население и военной цели в их атаках нет.

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