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У Херсоні чутно вибухи: тривогу не оголошували

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Херсон, Неділя 05 березня 2023 00:01
У Херсоні чутно вибухи: тривогу не оголошували Фото: У Херсоні чутно вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Херсоні ввечері 4 березня пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, у Херсоні чули звуки близько 23:53 години.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.

Нагадаємо, 4 березня російські окупанти обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки загинув чоловік.

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