В Херсоне слышны взрывы: тревогу не объявляли

В Херсоне вечером 4 марта раздались взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Херсоне слышали звуки около 23:53 часов. Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.