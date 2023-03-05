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В Херсоне слышны взрывы: тревогу не объявляли

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Херсон, Воскресенье 05 марта 2023 00:01
В Херсоне слышны взрывы: тревогу не объявляли Фото: В Херсоне слышны взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Херсоне вечером 4 марта раздались взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Херсоне слышали звуки около 23:53 часов.

Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.

Напомним, 4 марта российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате атаки погиб мужчина.

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