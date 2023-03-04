Росіяни в черговий раз обстріляли Херсонську область: є загиблий
Фото: військові РФ знову обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Сьогодні, 4 березня, військові Російської Федерації обстріляли село в Херсонській області. В результаті атаки загинув чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Сьогодні опівдні російська армія обстріляла село Львове Тягинської громади, - є загиблий", - повідомили в ОВА.
За їх даними, 57-річний чоловік під час обстрілу отримав уламкове поранення грудної клітини, в результаті чого загинув у власному будинку.
Крім того, у селі пошкоджені кілька осель мирних мешканців та Будинок культури.
Нагадаємо, за минулу добу окупанти 69 разів обстріляли території Херсонської області.
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