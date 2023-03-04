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Росіяни в черговий раз обстріляли Херсонську область: є загиблий

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Херсонська область, Субота 04 березня 2023 18:16
Росіяни в черговий раз обстріляли Херсонську область: є загиблий Фото: військові РФ знову обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 березня, військові Російської Федерації обстріляли село в Херсонській області. В результаті атаки загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Сьогодні опівдні російська армія обстріляла село Львове Тягинської громади, - є загиблий", - повідомили в ОВА.

За їх даними, 57-річний чоловік під час обстрілу отримав уламкове поранення грудної клітини, в результаті чого загинув у власному будинку.

Крім того, у селі пошкоджені кілька осель мирних мешканців та Будинок культури.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 69 разів обстріляли території Херсонської області.

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