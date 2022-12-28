UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні чутно вибухи: подробиці

Фото: у Херсоні ввечері знову обстріли (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Ввечері у Херсоні знову чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як пишуть місцеві пабліки, принаймні кілька районів міста чують гучні обстріли.

Зазначають, що з лівого берега Херсонської області, який тимчасово окупований російськими військами, зафіксовано пуски іранських дронів-камікадзе - "шахедів".

Поки що про наслідки обстрілу нічого невідомо.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 27 грудня внаслідок чергового обстрілу росіян у Херсоні було пошкоджено пологове відділення.

Також ми писали, що того самого дня росіяни обстріляли тимчасово окуповане місто Олешки Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон