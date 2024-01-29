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У Херсоні чути вибухи. Росіяни атакують з лівого берега

Ілюстративне фото: Херсон (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські війська 29 січня знову атакували Херсон. У місті знову лунають вибухи.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Херсон під ворожим вогнем! У прибережних зонах лунають вибухи. Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега", - написав він.

Місцевих просять зберігати спокій та за можливості перебувати в укритті.

Наразі не відомо, чи є постраждалі в результаті обстрілу.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Восени минулого року стало відомо, що українські воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема на плацдармі в районі населеного пункту Кринки.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріл цивільних. Спікер оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі продовжується.

Військові експерти припускають, що наступальні можливості російських військ на лівому березі Херсонської області обмежені. Причиною є слабка підготовка та координація загарбників.

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ХерсонВійна Росії проти України