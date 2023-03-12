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У Херсоні чути вибухи

Фото: в Херсоні пролунали вибухи (t me kyiv_n)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 березня, в Херсоні пролунали звуки вибухів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Місцеві жителі повідомляють, що сьогодні в Херсоні було чути звуки вибухів.

На момент вибухів повітряна тривога в місті не оголошена. Офіційної інформації на цей час немає.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок російських обстрілів Донецької області загинуло дві людини. Крім того, в області є значні руйнування.

До того ж сьогодні російські військові обстріляли житловий сектор селища Білозерка Херсонської області. Внаслідок атаки є постраждала.

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ХерсонВійна Росії проти України