У Херсоні чоловік з ножем напав на підлітків: зловмисник заарештований

Деталі справи

За даними поліції, інцидент стався 22 серпня на проспекті Незалежності. Чоловік під час конфлікту вихопив ніж і намагався завдати тілесних ушкоджень 15-річному хлопцю.

У Херсоні 51-річний місцевий житель у стані алкогольного сп’яніння погрожував групі підлітків ножем.

Фото: Чоловік з ножем напав на підлітків у Херсоні, його затримала поліція (t.me/khersonpolice)

Завдяки втручанню перехожого вдалося запобігти пораненням, а зловмисника передали правоохоронцям.

Перехожий зупинив агресора ще до прибуття патрульних.

Що загрожує

Нині чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому готують повідомлення про підозру та обиратимуть запобіжний захід.

Слідчі дії тривають.