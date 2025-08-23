UA

У Херсоні чоловік з ножем напав на підлітків: зловмисник заарештований

Фото: Чоловік з ножем напав на підлітків у Херсоні, його затримала поліція (t.me/khersonpolice)
Автор: Владислава Ткаченко

У Херсоні чоловік погрожував підліткам ножем. Поліція помістила його до ізолятора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.

Деталі справи 

За даними поліції, інцидент стався 22 серпня на проспекті Незалежності. Чоловік під час конфлікту вихопив ніж і намагався завдати тілесних ушкоджень 15-річному хлопцю.

У Херсоні 51-річний місцевий житель у стані алкогольного сп’яніння погрожував групі підлітків ножем.

Фото: Чоловік з ножем напав на підлітків у Херсоні, його затримала поліція (t.me/khersonpolice)

Завдяки втручанню перехожого вдалося запобігти пораненням, а зловмисника передали правоохоронцям.

Перехожий зупинив агресора ще до прибуття патрульних.

Що загрожує

Нині чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому готують повідомлення про підозру та обиратимуть запобіжний захід.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що в одному з районів Харкова у вівторок, 29 квітня, стався конфлікт між співробітниками ТЦК та чоловіком у якого намагались перевірити документи.

