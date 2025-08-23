RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Херсоне мужчина с ножом напал на подростков: злоумышленник арестован

Фото: Мужчина с ножом напал на подростков в Херсоне, его задержала полиция (t.me/khersonpolice)
Автор: Владислава Ткаченко

В Херсоне мужчина угрожал подросткам ножом. Полиция поместила его в изолятор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.

Детали дела

По данным полиции, инцидент произошел 22 августа на проспекте Независимости. Мужчина во время конфликта выхватил нож и пытался нанести телесные повреждения 15-летнему парню.

В Херсоне 51-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения угрожал группе подростков ножом.

Фото: Мужчина с ножом напал на подростков в Херсоне, его задержала полиция (t.me/khersonpolice)

Благодаря вмешательству прохожего удалось предотвратить ранения, а злоумышленника передали правоохранителям.

Прохожий остановил агрессора еще до прибытия патрульных.

Что грозит

Сейчас мужчину поместили в изолятор временного содержания. Ему готовят сообщение о подозрении и будут избирать меру пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в одном из районов Харькова во вторник, 29 апреля, произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной у которого пытались проверить документы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полиция