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У Херсоні в черговий раз пролунали вибухи

Фото: у Херсоні в черговий раз пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вдень 28 листопада у Херсоні пролунали чергові вибухи. Тривогу у місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

Офіційної інформації про вибухи від влади та військової адміністрації міста наразі немає.

Також не повідомляється про причини вибуху.

Нагадаємо, вранці у Херсоні також було чути вибухи. Проте інформації про "прильоти" не було.

Як повідомлялося, вчора росіяни вдарили по лініях електропередач, які живлять Херсон.

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Херсонвибухи