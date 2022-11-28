В Херсоне в очередной раз прогремели взрывы

Днем 28 ноября в Херсоне прогремели очередные взрывы. Тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Херсон ".

Также не сообщается о причинах взрыва.

Официальной информации о взрывах от властей и военной администрации города пока нет.

Напомним, утром в Херсоне также были слышны взрывы. Однако информации о "прилетах" не было.

Как сообщалось, вчера россияне ударили по линиям электропередач, которые питают Херсон.

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