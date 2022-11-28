В Херсоне в очередной раз прогремели взрывы

Днем 28 ноября в Херсоне прогремели очередные взрывы. Тревога в городе не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".
Официальной информации о взрывах от властей и военной администрации города пока нет.
Также не сообщается о причинах взрыва.
Напомним, утром в Херсоне также были слышны взрывы. Однако информации о "прилетах" не было.
Как сообщалось, вчера россияне ударили по линиям электропередач, которые питают Херсон.
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