У Херсоні в черговий раз за день пролунали вибухи

У Херсоні вдень 11 лютого вкотре пролунали вибухи. Тривогу у місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві жителі, гучні вибухи було чути у різних районах міста. Однак поки що незрозуміло, чи були "прильоти". Також військова адміністрація міста наразі не коментувала цю інформацію.