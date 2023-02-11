UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні в черговий раз за день пролунали вибухи

Фото: у Херсоні в черговий раз за день пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вдень 11 лютого вкотре пролунали вибухи. Тривогу у місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві жителі, гучні вибухи було чути у різних районах міста. Однак поки що незрозуміло, чи були "прильоти".

Також військова адміністрація міста наразі не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що в Херсоні прогримів потужний вибух , після чого пожежа почалася в одному з приватних будинків.

Також ми писали, що за минулу добу росіяни 63 рази атакували Херсон та область. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та будівлю залізничного вокзалу, також є поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонвибухиВійна в Україні