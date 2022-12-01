У Херсоні через ворожі обстріли зникла електрика

У ніч проти 1 грудня російські війська масовано обстріляли Херсон. Внаслідок ударів у місті зникла напруга в електромережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
"У Херсоні зникла напруга в електромережах. Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками. "Херсонобленерго" вже працює над усуненням проблеми", - написав Янушевич.
Зазначимо, за даними місцевих Telegram-каналів, цієї ночі російські війська вдарили по місту з артилерії. Внаслідок обстрілу спалахнула багатоповерхівка.
Нагадаємо, станом на 30 листопада у Херсоні 65% побутових споживачів вже підключили до електропостачання. Роботи з підключення води та тепла до будинків херсонців продовжуються.
Також повідомлялося, що у місті починає з'являтися водопостачання, проте воду подають зі зниженим тиском.
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