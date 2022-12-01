В Херсоне из-за вражеских обстрелов пропало электричество

В ночь на 1 декабря российские войска массированно обстреляли Херсон. Вследствие ударов в городе пропало напряжение в электросетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram .

Отметим, по данным местных Telegram-каналов, этой ночью российские войска ударили по городу из артиллерии. Вследствие обстрела загорелась многоэтажка.

"В Херсоне исчезло напряжение в электросетях. Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками. "Херсоноблэнерго" уже работает над устранением проблемы", - написал Янушевич.

Напомним, по состоянию на 30 ноября, в Херсоне 65% бытовых потребителей уже подключили к электроснабжению. Работы по подключению воды и тепла в дома херсонцев продолжаются.

Также сообщалось, что в городе начинает появляться водоснабжение, однако воду подают с пониженным давлением.

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