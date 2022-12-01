RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсоне из-за вражеских обстрелов пропало электричество

Фото: в Херсоне из-за вражеских обстрелов пропало электричество (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 1 декабря российские войска массированно обстреляли Херсон. Вследствие ударов в городе пропало напряжение в электросетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"В Херсоне исчезло напряжение в электросетях. Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками. "Херсоноблэнерго" уже работает над устранением проблемы", - написал Янушевич.

Отметим, по данным местных Telegram-каналов, этой ночью российские войска ударили по городу из артиллерии. Вследствие обстрела загорелась многоэтажка.

Напомним, по состоянию на 30 ноября, в Херсоне 65% бытовых потребителей уже подключили к электроснабжению. Работы по подключению воды и тепла в дома херсонцев продолжаются.

Также сообщалось, что в городе начинает появляться водоснабжение, однако воду подают с пониженным давлением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонОбстрілЭлектроэнергия