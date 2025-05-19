В Херсоне из-за российского удара разрушен дом, есть жертва

В Херсоне в результате российского удара разрушен дом. Один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По информации ГСЧС Украины, спасатели оперативно разбирали руины, несмотря на риск повторных обстрелов.

Еще одного пострадавшего - пожилого мужчину чрезвычайники нашли под завалами и передали медикам для оказания помощи.

ГСЧС проинформировали, что в результате ракетного удара по частному жилому дому погиб один человек.

Обстрел Херсона

Напомним, что это не первый удар по городу, ведь ранее в Херсоне российский дрон сбросил взрывчатку на авто.

Отметим, что за последние недели это не первый случай, когда беспилотники врага применяют взрывчатку против мирного населения.

К примеру, утром 17 мая в Херсоне российские войска атаковали гражданских работников коммунального предприятия с помощью ударного дрона.

А в прошлом месяце российские захватчики обстреляли центр Херсона. Тогда из-за российского удара один человек погиб, а еще один получил ранения.

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