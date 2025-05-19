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В Херсоне из-за российского удара разрушен дом, есть жертва

Понедельник 19 мая 2025 12:15
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В Херсоне из-за российского удара разрушен дом, есть жертва Фото: В результате обстрела в Херсоне погиб человек (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Херсоне в результате российского удара разрушен дом. Один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

ГСЧС проинформировали, что в результате ракетного удара по частному жилому дому погиб один человек.

В Херсоне из-за российского удара разрушен дом, есть жертваФото: ГСЧС Украины

Еще одного пострадавшего - пожилого мужчину чрезвычайники нашли под завалами и передали медикам для оказания помощи.

В Херсоне из-за российского удара разрушен дом, есть жертваФото: ГСЧС Украины

По информации ГСЧС Украины, спасатели оперативно разбирали руины, несмотря на риск повторных обстрелов.

Обстрел Херсона

Напомним, что это не первый удар по городу, ведь ранее в Херсоне российский дрон сбросил взрывчатку на авто.

Отметим, что за последние недели это не первый случай, когда беспилотники врага применяют взрывчатку против мирного населения.

К примеру, утром 17 мая в Херсоне российские войска атаковали гражданских работников коммунального предприятия с помощью ударного дрона.

А в прошлом месяце российские захватчики обстреляли центр Херсона. Тогда из-за российского удара один человек погиб, а еще один получил ранения.

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Российская Федерация Херсон ГСЧС Война в Украине
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