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Росіяни масовано обстрілюють Херсон: є постраждалі (відео)

Херсон, Четвер 16 листопада 2023 19:41
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Росіяни масовано обстрілюють Херсон: є постраждалі (відео) Фото: росіяни масовано обстрілюють Херсон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 16 листопада, увечері обстрілюють Херсон. У місті лунають сильні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у Telegram.

"Російська армія криє масованим вогнем Херсон", - написав Прокудін.

Він також оприлюднив відео, на якому можна почути сильні вибухи.

Прокудін закликав місцевих жителів залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

Деталі обстрілу та перші наслідки чиновник поки не розкриває.

Оновлено 19:45

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що під обстрілом знаходиться центр Херсона.

"На даний час є троє постраждалих", - додав він.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, російські окупанти продовжують утримувати під своїм контролем лівобережну частину Херсонської області. Це дозволяє їм бити по населених пунктах правого берега за допомогою артилерії та керованих авіаційних бомб.

Херсон регулярно перебуває під обстрілами окупантів. У місті через такі атаки гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Сьогодні, 16 листопада, вранці стало відомо, що окупанти вдарили по Корабельному району. Одна людина загинула, а ще одна - зазнала поранень.

Також під час ранкового обстрілу було пошкоджено громадський транспорт. В автобусі вибило вікна.

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