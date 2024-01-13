У Херсоні через обстріл окупантів виникли проблеми з тиском водопостачання

"У Дніпровському районі Херсона було пошкоджено електричну кабельну лінію. Через це наразі три багатоповерхівки з послабленим тиском водопостачання", - заявив він.

Начальник МВА додав, що завтра відповідні бригади комунальних підприємств міста визначать причину аварії та проведуть ремонтні роботи з ліквідації її наслідків.

Атака на Україну 13 січня

Сьогодні зранку російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили вісім ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.

Також на тлі російської атаки Польща підіймала у небо літаки. Порушень повітряного простору не було зафіксовано.

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