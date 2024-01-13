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В Херсоне из-за обстрела оккупантов возникли проблемы с давлением водоснабжения

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики обстреляли Херсон. Из-за этого в трех многоэтажках возникли проблемы с давлением водоснабжения.

Об этом заявил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В Днепровском районе Херсона была повреждена электрическая кабельная линия. Из-за этого сейчас три многоэтажки с ослабленным давлением водоснабжения", - заявил он. 

Начальник МВА добавил, что завтра соответствующие бригады коммунальных предприятий города определят причину аварии и проведут ремонтные работы по ликвидации ее последствий.

Атака на Украину 13 января

Сегодня утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Воздушные силы сообщили, что зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили восемь ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

Также на фоне российской атаки Польша поднимала самолеты в небо. Нарушения воздушного пространства не были зафиксированы.

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Война России против УкраиныХерсон