У Херсоні були чутні вибухи

У Херсоні сьогодні вночі, 5 травня, було чути гучні вибухи, повітряна тривога в регіоні не оголошувалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. У разі повторних вибухів жителям міста рекомендують перебувати в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, 3 травня російські окупанти майже весь день обстрілювали Херсон. Ворожі снаряди потрапили до супермаркету, гіпермаркету "Епіцентр", вокзалу, пасажирського вагону та дитячого садка.

Крім того, росіяни били і територією Херсонської області. Так, у селі Токарівка загинула людина, а в населеному пункті Степанівка внаслідок обстрілу із загиблих троє енергетиків.

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