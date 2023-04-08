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У Херсоні були чутні вибухи

Фото: у Херсоні були чутні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні сьогодні вранці, 8 квітня, було чути вибухи, повітряна тривога в регіоні не оголошувалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Про причини та наслідки вибухів поки що жодної офіційної інформації не повідомлялося. У разі повторних вибухів рекомендується по можливості залишатися в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, що російська армія вранці 7 квітня обстріляла село Станіслав Херсонської області. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей та їх мама.

Також ми писали, що вчора вночі у Херсоні пролунали потужні вибухи, проте повітряну тривогу у регіоні не оголошували.

Усього ж минулої доби російські окупанти 46 разів обстріляли Херсон та область. Через ворожі удари артилерією та авіацією 7 людей отримали поранення.

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