В Херсоне были слышны взрывы

В Херсоне сегодня рано утром, 8 апреля, были слышны взрывы, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

О причинах и последствиях взрывов пока никакой официальной информации не сообщалось. В случае повторных взрывов рекомендуется по возможности оставаться в укрытиях, или же соблюдать правило "двух стен".

Напомним, что российская армия утром 7 апреля обстреляла село Станислав Херсонской области. В результате атаки пострадали двое детей и их мама.

Также мы писали, что вчера ночью в Херсоне прогремели мощные взрывы, однако воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Всего же за прошедшие сутки российские оккупанты 46 раз обстреляли Херсон и область. Из-за вражеских ударов артиллерией и авиацией 7 человек получили ранения.

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