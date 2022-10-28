У Херсоні біля захопленої будівлі поліції спалахнула пожежа (відео)
У п'ятницю вдень, 28 жовтня, у тимчасово окупованому Херсоні біля захопленої будівлі поліції спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
За попередніми даними, пожежа сталася на закритій стоянці біля будівлі окупаційної "поліції". Також місцеві повідомляють про вибухи.
На кадрах відео, що опублікували місцеві паблики, видно, що на парковці горять кілька машин. Кому саме вони належать - поки що незрозуміло.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти в Херсоні закрили частину торгових точок та аптек, обмежили постачання та скоротили медичні установи.
Крім того, ми писали, що окупанти посилили фільтрацію у Херсонській області.
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