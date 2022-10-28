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В Херсоне возле захваченного здания полиции вспыхнул пожар (видео)

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Херсон, Пятница 28 октября 2022 16:07
В Херсоне возле захваченного здания полиции вспыхнул пожар (видео) Фото: в Херсоне возле здания оккупационной "полиции" вспыхнул пожар (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В пятницу днем, 28 октября, во временно оккупированном Херсоне возле захваченного здания полиции вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, пожар произошел на закрытой парковке возле здания оккупационной "полиции". Также местные сообщают о взрывах.

На кадрах видео, которое опубликовали местные паблики, видно, что на парковке горит несколько машин. Кому именно они пренадлжат - пока непонятно.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты в Херсоне закрыли часть торговых точек и аптек, ограничили поставки и сократили медицинские учреждения.

Кроме того, мы писали, что оккупанты усилили фильтрацию в Херсонской области.

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