В Херсоне на заводе загорелось судно

В Херсоне на судоремонтном заводе им.Коминтерна на одном из судов возник пожар в субботу, 21 сентября. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

Получив вызов о пожаре, спасатели немедленно отправились тушить огонь. По прибытию на место происшествия они установили, что горит обзорная палуба судна, которое на момент пожара находилось на ремонте.

"Сразу начали тушение огня. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах", - отметили в ГСЧС.

Спасатели тушили огонь более трех часов. К операции были привлечены 6 спецмашин и 30 спасателей. Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.

Фото: пожар на судне (ks.dsns.gov.ua)

Напомним, 5 сентября в Черном море затонул прогулочный катер, на борту которого находилось 14 человек. Спасателям удалось спасти 12 пассажиров катера и одного члена экипажа. Вскоре было найдено тело женщины, которая также была на борту катера.