У Херсоні на заводі загорілося судно

У Херсоні на судноремонтному заводі ім.Комінтерна на одному із суден виникла пожежа у суботу, 21 вересня. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Держслужбу із надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Отримавши виклик про пожежу, рятувальники вирушили негайно гасити вогонь. По прибуттю на місце події вони встановили, що горить оглядова палуба судна, що на момент пожежі перебувало на ремонті.

"Оідразу почали гасіння вогню. Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в захисних апаратах", - зазначили у ДСНС.

Рятувальники гасили вогонь понад три години. До операції були залучені 6 спецмашин та 30 рятувальників. Причини загорання встановлюються. Постраждалих немає.

Фото: пожежа на судні (ks.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 5 вересня в Чорному морі затонув прогулянковий катер, на борту якого перебувало 14 осіб. Рятувальникам вдалося врятувати 12 пасажирів катера і одного члена екіпажу. Незабаром було знайдено тіло жінки, яка також була на борту катера.