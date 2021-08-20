В Херсоне упал 70-метровый флагшток. Его устанавливали ко Дню независимости

В частности, он отреагировал на распространяемую в СМИ новость о падении самого высокого в городе флагштока. По его словам, установка проходила с учетом всех строительных норм и технических требований.

"К сожалению, при установке из-за обрыва стропы он упал с высоты… Сейчас проблема устраняется, на место выехали представители областной государственной администрации для разъяснения причин инцидента", - добавил Науменко.

В то же время по данным местных СМИ, конструкция при падении повредила припаркованный автомобиль. Флагшток устанавливают набеpежной паpка Cлавы возле облаcтной библиотеки им. О. Гончаpа.

Фото: упавший флагшток (t.me/khersonnetua)