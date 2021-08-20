У Херсоні впав 70-метровий флагшток. Його встановлювали до Дня незалежності

Зокрема, він відреагував на поширювану в ЗМІ новину про падіння найвищого в місті флагштока. За його словами, установка проходила з урахуванням всіх будівельних норм і технічних вимог.

"На жаль, при установцічерез обрив стропи він впав з висоти... Зараз проблема усувається, на місце виїхали представники обласної державної адміністрації для роз'яснення причин інциденту", - додав Науменко.

У той же час за даними місцевих ЗМІ, конструкція при падінні пошкодила припаркований автомобіль. Флагшток встановлюють набережній парку Слави біля обласної бібліотеки ім. О. Гончара.

Фото: місце падіння флагштока (t.me/khersonnetua)