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У Херсоні впав 70-метровий флагшток. Його встановлювали до Дня незалежності

Автор: РБК-Україна

У Херсоні впав 70-метровий флагшток з гербом України, який встановлювали до Дня державного прапора та Дня незалежності. В результаті інциденту постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступник голови Херсонської ОДА Едуарда Науменка.

Зокрема, він відреагував на поширювану в ЗМІ новину про падіння найвищого в місті флагштока. За його словами, установка проходила з урахуванням всіх будівельних норм і технічних вимог.

"На жаль, при установцічерез обрив стропи він впав з висоти... Зараз проблема усувається, на місце виїхали представники обласної державної адміністрації для роз'яснення причин інциденту", - додав Науменко.

У той же час за даними місцевих ЗМІ, конструкція при падінні пошкодила припаркований автомобіль. Флагшток встановлюють набережній парку Слави біля обласної бібліотеки ім. О. Гончара.

Фото: місце падіння флагштока (t.me/khersonnetua)

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Херсон