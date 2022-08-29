В Херсоне в третий раз за день звучат взрывы

Сегодня, 29 августа, во временно оккупированном Херсоне уже в третий раз за день прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Херсон ".

Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы гремят в районе Антоновского моста.

Официальные источники пока не раскрыли более детальной информации о происшествии.

Напомним, взрывы в Херсоне сегодня уже слышали два раза за день.

Также мы писали, что, по информации Одесской РВА, в понедельник, 29 августа, украинские военные начали бои за Херсон.

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