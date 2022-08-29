У Херсоні втретє за день лунають вибухи

Сьогодні, 29 серпня, в тимчасово окупованому Херсоні вже втретє за день прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Херсон ".

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи гримлять в районі Антонівського мосту.

Офіційні джерела поки не розкрили більш детальної інформації про подію.

Нагадаємо, вибухи в Херсоні сьогодні вже чули два рази за день.

Також ми писали, що, за інформацією Одеської РВА, у понеділок, 29 серпня, українські військові розпочали бої за Херсон.

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